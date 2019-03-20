США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 Abrams

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация США намерена инвестировать $6 млрд в модернизацию танков M1 Abrams в течение трех лет. Об этом заявил в среду президент Дональд Трамп во время выступления перед рабочими в штате Огайо, которое транслировалось на сайте Белого дома.

"В течение следующих трех лет мы инвестируем больше $6 млрд в усовершенствование и модификацию танков M1 Abrams, - сказал американский лидер. "Это почти в два раза больше, чем прошлая администрация [Барака Обамы] инвестировала за восемь лет", - подчеркнул он.

В бюджетном запросе на 2020 финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% - до $750 млрд. Бюджетный запрос Пентагона на будущий год предусматривает, в частности, выделение $200 млн на военную помощь Украине, $14 млрд предлагается потратить на ядерные вооружения, еще $13,6 млрд - на противоракетную оборону.