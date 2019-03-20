Венесуэльский дипломат заявил, что власти помогли вернуться в страну 22 тыс. граждан

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы помогло вернуться в страну 22 тыс. граждан республики, уехавшим в другие страны. Об этом сообщил поверенный в делах Венесуэлы в Аргентине Хуан Валеро, принимающий участие в проходящей в Буэнос-Айресе Второй конференции ООН по сотрудничеству Юг - Юг.

По его словам, больше всего венесуэльцев вернулось из Бразилии, Эквадора и Чили. "В общей сложности были возвращены 22 тыс. человек", - сказал он российским журналистам.

Из Аргентины в Венесуэлу были уже отправлены три самолета с 300 гражданами республики, которые захотели вернуться. "Аргентина сейчас столкнулась со сложной экономической ситуацией. В результате многие венесуэльские граждане, живущие здесь, оказались в очень тяжелых условиях", - отметил Валеро. "Нам одобрили еще два рейса. У нас в списке еще тысяча венесуэльцев, которые ждут возможности вернуться", - сказал дипломат.

По его словам, отношения между Каракасом и Буэнос-Айресом осложнились еще сильнее после того, как Аргентина признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом республики. "Уровень дипломатических отношений снизился", - добавил он. При этом он отметил, что большинство двусторонних соглашений оказались "заморожены еще с момента прихода к власти правительства президента Маурисио Макри в 2015 году".

"Например, Венесуэла инвестировала в аргентинскую верфь, где раньше работало 200 человек, а сейчас 3 тыс. Они должны были сделать для нас два нефтяных судна", - сказал Валеро. "Сейчас работы приостановлены, контракт не выполнен, мы получили одно судно и работаем над тем, чтобы ускорить процесс получения второго", - добавил дипломат.