Пентагон начал расследование о продвижении и.о. главы ведомства интересов Boeing

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Генеральный инспектор министерства обороны США начал внутреннее расследование на предмет того, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на внутренних заседаниях в Пентагоне мог продвигать интересы своего бывшего работодателя - компании Boeing. Об этом сообщила в среду газета Politico.

"Генеральный инспектор министерства обороны принял решение начать расследование полученных нами недавно жалоб о том, что исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан мог предпринимать действия, направленные на продвижение интересов своего бывшего работодателя, компании Boeing, и пренебрежительно отзывался об их конкурентах, что могло быть нарушением этических правил", - сообщила пресс-служба офиса генерального инспектора. "Мы проинформировали его [Шанахана], что начали расследование", - добавили также в ведомстве. Сам Шанахан ранее не возражал против того, чтобы по этому поводу инициировали проверку.

Ранее издание писало о том, что Шанахан на внутренних заседаниях в Пентагоне негативно и в грубой форме отзывался о программе производства истребителей пятого поколения F-35, которой занимается американская корпорация Lockheed Martin. Он якобы утверждал, что Lockheed Martin вообще "не знает, как реализовать какую-либо программу", и выражал уверенность в том, что если бы программу производства многоцелевых истребителей доверили Boeing, то она была бы выполнена намного лучше.

Шанахан в течение 31 года работал на конкурента Lockheed Martin - компанию Boeing, которая в 2001 году проиграла тендер Пентагона на производство многоцелевых истребителей. По данным газеты, в середине 2017 года, когда Шанахан начал работать в Пентагоне, он подписал соглашение, в соответствии с которым обязался не принимать решения по вопросам, связанным каким-либо образом с его бывшим работодателем.