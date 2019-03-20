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Спецпредставители США, РФ, Китая и ЕС по Афганистану встретятся в Вашингтоне 21-22 марта

Стороны обсудят международную поддержку мирного процесса в Афганистане

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад проведет 21-22 марта встречу в Вашингтоне со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым, спецпосланником МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнем и спецпосланником ЕС по Афганистану Роландом Кобиа. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад примет своих коллег - спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, спецпосланника МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюня и спецпосланника ЕС по Афганистану Роланда Кобиа - в Госдепартаменте для переговоров 21-22 марта. Темами обсуждений станут международная поддержка мирного процесса в Афганистане, роль, которую каждая сторона может играть в том, чтобы положить конец войне, а также прогресс мирных переговоров, которого удалось достичь к настоящему времени", - говорится в документе.

Теги
АфганистанСШАРоссияКитай
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