Глава Каталонии согласился убрать сепаратистскую символику

МАДРИД, 21 марта. /ТАСС/. Глава каталонского правительства Ким Торра согласился последовать совету регионального омбудсмена Рафаэля Рибо, рекомендовавшего убрать сепаратистскую символику со зданий правительства автономии. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

Речь, в частности, идет о желтых лентах, которые превратились в символ сторонников независимости региона, а также эстеладах - неофициальных флагах каталонских сепаратистов. С требованием убрать их в преддверии всеобщих выборов в стране 28 апреля выступила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании, объяснив свое решение необходимостью гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Торра дважды игнорировал просьбу ЦИК, который предупредил о возможной административной и уголовной ответственности в случае неповиновения. Тогда глава автономии запросил отчет по вопросу у каталонского уполномоченного по правам человека, который в свою очередь посоветовал местным властям подчиниться требованию ЦИК.

Региональный лидер заверил, что последует рекомендациям омбудсмена, "сохраняя полное уважение к свободе самовыражения". Теперь Торра хочет найти альтернативный символ, призывающий к освобождению заключенных под стражу каталонских политиков, которые проходят по делу, связанному с сепаратистским процессом.