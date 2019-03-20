Боевики освободили четырех из 12 похищенных в 2018 году иранских пограничников

ТАСС, 21 марта. Боевики освободили еще четырех из 12 иранских пограничников, похищенных в октябре на границе с Пакистаном. Об этом в среду говорится в официальном заявлении представителя иранского МИД Бахрама Гасеми.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, правительство Пакистана содействовало в освобождении захваченных иранских военнослужащих. В ноябре 2018 года боевики освободили пятерых из двенадцати иранских пограничников, таким образом, в плену у захватчиков остается три человека.

В ночь на 16 октября в результате вооруженного нападения близ границы с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана была похищена группа пограничников. МИД Ирана и Корпус стражей исламской революции призвали пакистанские власти оказать содействие в поиске и освобождении иранских военных.

В приграничной с Пакистаном и Афганистаном провинции Систан и Белуджистан действует ряд террористических группировок, в том числе "Джундалла", "Джейш аль-Адль" и "Джейш ан-Наср", объединяющие в основном суннитов, выступающих против шиитского руководства Ирана. Боевики организаций регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничные отряды и мирных жителей на юго-востоке страны.