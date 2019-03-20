СМИ: экс-помощнику Макрона Беналля предъявили обвинение в незаконном ношении оружия

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Французские следователи предъявили новые обвинения бывшему помощнику президента Франции Эмманюэля Макрона Александру Беналля, в том числе в незаконном ношении оружия. Об этом в среду сообщила радиостанция France Info со ссылкой на судебные источники.

По ее данным, причиной предъявления обвинения "в несанкционированном ношении оружия категории B" стало селфи Бенналя, сделанное им во время президентской кампании 2017 года. Какое именно оружие он имел при себе, не уточняется. Однако на опубликованных ранее некоторыми СМИ фото заметно, что это мог быть пистолет.

По данным источников, Беналля также обвиняется в "умышленном насилии" и "вмешательстве в деятельность государственных служб" в контексте расследования инцидента во время парижской первомайской манифестации 2018 года.

В августе 2018 года Беналля был уволен из администрации президента Франции в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации.