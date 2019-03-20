ВВС США проверят подготовку летчиков военных самолетов и президентского Air Force One

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн отдал приказ о проверке качества подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One в свете катастрофы пассажирского Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Об этом сообщил в среду телекомпании CNN сам Голдфейн.

Он рассказал, что командование ВВС страны намерено удостовериться в полной готовности военных летчиков эффективно действовать в случае возникновения внештатных ситуаций в полете, в том числе предусматривающих отключение режима автопилота. Голдфейн уточнил, что проверка будет проведена в качестве меры предосторожности.

Приказ в первую очередь касается экипажей военных самолетов C-17 и KC-46, выпускаемых корпорацией Boeing. На вооружении американских ВВС также находятся военные модификации лайнеров Boeing 737 и Boeing 747, в том числе VC-25A (Air Force One).

Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

Неделю назад по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Канаду, Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.