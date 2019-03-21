СМИ: премьер Японии планирует посетить США в конце апреля

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить США с официальным визитом в конце апреля, чтобы провести переговоры с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщила в четверг газета The Asahi.

Таким образом, лидеры двух стран могут провести сразу три двусторонние встречи подряд за период с апреля по июнь. В конце мая Трамп должен совершить государственный визит в Японию и стать первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у нового императора Нарухито, который вступит на престол 1 мая. В июне американский президент, как ожидается, приедет в Японию еще раз для участия в саммите G20 в городе Осака.

Визит Абэ в США согласовывается по запросу японской стороны. В Токио рассчитывают, что в ходе него получится в первую очередь обсудить вторую встречу Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшуюся в феврале. Еще одной темой для обсуждения станут торговые вопросы, поскольку Вашингтон настаивает на заключении двустороннего соглашения о торговле с Японией. Переговоры по этой проблеме между министром по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, как ожидается, возобновятся в апреле.

Последний раз Абэ и Трамп проводили встречу на саммите G20 в Аргентине в ноябре прошлого года.