СМИ: вьетнамец осужден на два года тюрьмы за антигосударственную пропаганду в Facebook

ХАНОЙ, 21 марта. /ТАСС/. Народный суд города Кантхо приговорил местного жителя Ле Минь Тхе к двум годам тюремного заключения за антигосударственную пропаганду в соцсетях. Об этом сообщил в четверг новостной портал VnExpress.

Суд признал 56-летнего блогера виновными в нанесении ущерба интересам государства. Действия осужденного квалифицированы по статье Уголовного кодекса Социалистической республики Вьетнам (СРВ), предусматривающей наказание за "злоупотребление правом на свободу и демократию с целью ущемления законных интересов государства, организаций и граждан".

Согласно материалам обвинительного заключения, в период с марта по август 2018 года Ле Минь Тхе размещал на своей странице в Facebook различные материалы, порочащие правящую Коммунистическую партию Вьетнама, деятельность правительства СРВ, искажающие историю страны и современную действительность. Диссидент также несколько раз вел в соцсети прямые трансляции, во время которых открыто высказывался против действующего во Вьетнаме социалистического строя и призывал к его свержению. На суде блогер полностью признал свою вину.

Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за жесткие меры, применяемые в отношении интернет-диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает. Местные власти настаивают, что к ответственности во Вьетнаме привлекаются лишь те блогеры, чья противоправная деятельность подпадает под статьи УК СРВ, предусматривающие наказание за антиправительственную пропаганду и призывы к свержению действующего государственного строя.