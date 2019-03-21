Глава МВД Украины исключил возвращение Саакашвили

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Глава МВД Арсен Аваков исключил возвращение на Украину экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

"Пиар за $300 в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Михаил Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", - сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян ранее также заявлял, что украинские пограничники не пропустят Саакашвили на территорию Украины 1 апреля, на следующий день после выборов главы государства. "Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года", - заявил Слободян.

Ранее Саакашвили на одном из украинских телеканалов заявил, что 1 апреля прилетит в Киев и в подтверждение своих слов показал электронный билет. Он выразил уверенность, что Порошенко не пройдет во второй тур и что "после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко" не пускать его на Украину.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс- президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.