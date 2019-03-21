Гуайдо заявил, что спецслужбы Венесуэлы задержали оппозиционного депутата Вергару

КАРАКАС, 21 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что Боливарианская служба разведки задержала его секретаря Роберто Марреро и депутата Серхио Вергару, возглавляющего фракцию партии "Народная воля" в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте, находящемся под контролем противников президента Николаса Мадуро) Венесуэлы.

"Сотрудники Боливарианской службы разведки ворвались в дома депутата Вергары и моего секретаря - адвоката Марреро. В настоящий момент их удерживают [сотрудники спецслужбы]", - написал Гуайдо в четверг в своем Twitter.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.