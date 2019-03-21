Оппозиция вышла на митинг к парламенту Молдавии

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Сотни сторонников проевропейского оппозиционного блока Acum пришли в четверг к зданию парламента Молдавии, чтобы выразить недовольство результатами парламентских выборов 24 февраля. Как передает корреспондент ТАСС, люди трубят в вувузелы и скандируют "Долой мафию!", "Воры!", "Верните миллиард!" "Пусть уходят!", "Свободу и независимую юстицию!".

"Это была самая грязная кампания. Выборы не были ни свободными, ни корректными. <...> Данные избирателями мандаты мы будем использовать для свержения этой власти", - сказала перед собравшимися вице-председатель входящей в блок "Платформы "Достоинство и Правда" Инга Григориу.

Акция проходит мирно. Парламент и протестующих разделяет цепь полицейских, к которой они не приближаются. В 13:00 (14:00 мск) новый состав парламента Молдавии должен собраться на учредительное заседание, на котором запланировано выступление президента страны Игоря Додона. Лидеры блока Acum ранее пригрозили бойкотировать работу нового парламента, если депутаты не согласятся рассмотреть их требование освободить осужденных накануне двух активистов формирования - Георгия Петика и Сергея Чеботаря. Об этом заявил один из лидеров блока Андрей Нэстасе.

"Перед заседанием мы проводим акцию протеста против захватившего страну олигархического режима. Будем требовать от депутатов добиться освобождения захваченных олигархом Владимиром Плахотнюком (лидер правящей Демократической партии - прим. ТАСС) государственных учреждений, освобождения политических заключенных, соблюдения демократических норм", - сказал Нэстасе. По его словам, если парламент отклонит это требование протестующих, депутаты блока могут перейти к "бойкоту заседаний парламента".

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный законодательный орган республики были избраны четыре политических формирования. Лидером стала поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова с 35 мандатами, у контролирующей правительство проевропейской Демократической партии Молдовы - 30 мест, блок Acum получил 26. В законодательный орган также прошли семь депутатов партии "Шор" и трое независимых.

Ранее социалисты и демократы пригласили Acum к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте.