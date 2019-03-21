Европарламент считает невозможной отсрочку по Brexit после 23 мая

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) считает невозможным предоставление Великобритании отсрочки по выходу из Евросоюза (Brexit) после 23 мая, когда в странах ЕС начнутся выборы в Европарламент нового созыва. Об этом заявил в четверг в преддверии саммита Евросоюза координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт.

"Наша позиция однозначна: отложить Brexit на период после 23 мая невозможно", - заявил он. Раньше такую же позицию высказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а глава Европейского совета Дональд Туск высказал предложение, что Великобритания может получить либо краткую отсрочку до начала европейских выборов (23-26 мая), либо продолжительную отсрочку - на год или более, но тогда британцы должны принять участие в выборах в Европарламент.

Премьер Великобритании Тереза Мэй обратилась ранее к Евросоюзу с просьбой отложить запланированный на 29 марта выход Великобритании из ЕС до 30 июня.

Проблема в том, что если Brexit отложат на "после выборов", то, по всем нормам ЕС, граждане Великобритании должны в них участвовать. А это автоматически превратит выборы в Европарламент в Великобритании в фарс, поскольку даже британская квота евродепутатов в парламент следующего созыва, который должен приступить к работе с 1 июля, уже ликвидирована.

Учитывая, что явка на выборах в Европарламент стабильно падает с момента появления этого органа в 1979 году, и в последний раз в 2014 году она составила 42,61% избирателей, лидерам ЕС менее всего хочется нести имиджевые потери от нулевой явки на эти выборы в Великобритании, если их придется проводить в этом году.