Президент Латвии направил в Сейм предложение о предоставлении гражданства детям неграждан

РИГА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис в четверг направил свою законодательную инициативу об автоматическом предоставлении гражданства республики родившимся на территории страны детям неграждан на повторное рассмотрение в Сейм (парламент). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законопроект предусматривает признание родившихся после 1 января 2020 года детей гражданами Латвии, если родители ребенка не согласились предоставить ему гражданство другого государства и ребенок не является гражданином другого государства. "У каждого родившегося в Латвии ребенка должно быть гражданство определенной страны. Государство должно создавать условия, которые не позволяют дальнейшего присвоения статуса негражданина, поскольку изначальной целью введения статуса негражданина никогда не было его сохранение на неопределенное время. Это был временный статус, чтобы лицо со временем получило гражданство Латвии или выбрало гражданство другой страны, чтобы укрепить с ней свою правовую связь", - приводит пресс-служба слова Вейониса.

В Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. Порядка 252 тыс. жителей республики не имеют гражданства. Со времени выхода Латвии из состава СССР в 1991 году эти люди лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии несколько лет назад выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства республики детям неграждан, родившимся после 1 июня 2018 года. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года глава государства передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил. Позже Вейонис сообщил о намерении направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов, которые состоялись в октябре 2018 года.