В Раде не исключают, что закон о государственном языке не удастся принять до выборов

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Вызвавший большие споры законопроект о государственном языке на Украине может быть одобрен Верховной радой уже после, а не до предстоящих 31 марта президентских выборов, как это планировалось ранее. С таким прогнозом выступила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Я думаю, что на финал мы выйдем где-то между первым и вторым туром выборов", - заявила Луценко, добавив, что это позволит более основательно проанализировать документ.

По ее словам, законопроект рассматривается так долго, потому что к нему подано более 2 тыс. поправок, которые волнуют регионы, говорящие в основном на русском, венгерском, крымско-татарском и других языках. В частности, признала она, речь идет о введении языковых инспекторов.

В то же время Луценко отметила, что нормы об усилении значимости украинского языка уже в достаточной степени реализованы в той или иной форме, в частности, в законе об образовании.

"Думаю, что завершением этого процесса будет принятие языкового закона, где украинскому языку как государственному, что записано в конституции Украины, будет предоставлено должное место", - заключила она.

Законопроект о языке

Украинский парламент 4 октября 2018 года после серьезных дискуссий принял законопроект о языке в первом чтении. Во втором чтении рассмотрение началось 28 февраля. Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно водится понятие "публичное унижение украинского языка". Это расценивается как "противоправное деяние, тождественное надругательству над государственными символами Украины и наказывается в соответствии с законом".

Также предлагается ввести должность уполномоченного по защите государственного языка, которого будет назначать и увольнять кабинет министров. Его задача - "защита украинского языка, а также прав граждан на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке". Одновременно создается Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая будет устанавливать требования к уровню владения государственным языком.

Документ вызвал большой резонанс в стране и за рубежом. Так, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к депутатам с просьбой приостановить работу над законопроектом на период выборов и обеспечить участие представителей национальных меньшинств в его разработке. Замглавы киевского общества венгров Тибор Томпа выразил опасение, что принятие закона будет не в пользу укрепления межнациональных отношений. Против принятия законопроекта выступили глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и ряд других политиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия очень озабочена нарушениями языковых и образовательных прав нацменьшинств со стороны украинских властей, в связи с чем он направил обращения в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и НАТО.