США осудили задержание "руководителя аппарата" Гуайдо

ТАСС, 21 марта. Вашингтон осудил задержание "руководителя аппарата" лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро и потребовал немедленно его освободить. Об этом в четверг заявил госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Израиле.

"Соединенные Штаты осуждают обыски, проведенные спецслужбами [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и задержание руководителя аппарата Гуайдо Роберто Марреро. Мы требуем его немедленного освобождения", - написал Помпео в своем Twitter.

Ранее Гуайдо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски. Затем Вергара в своем Twitter написал, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро был задержан.