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Brexit
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Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

Антонио Таяни уточнил, что это последний день, когда ЕП может ратифицировать соглашение по Brexit
Председатель Европарламента Антонио Таяни EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Описание
Председатель Европарламента Антонио Таяни
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля. 

Об этом на полях саммита ЕС в Брюсселе в четверг заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", - сказал он.

Председатель ЕП отметил, что это последний день, когда Европарламент может ратифицировать соглашение по Brexit. По его словам, если Brexit будет перенесен на более поздний срок, то "это приведет к серьезным проблемам" в связи с выборами в Европарламент, которые должны пройти 23-26 мая.

В среду премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в ЕС письмо с просьбой отложить до 30 июня выход страны из Евросоюза. При этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал Великобритании завершить процесс выхода из ЕС до выборов в Европарламент, которые намечены на 23 мая. В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок возможен при условии, что парламент Соединенного Королевства одобрит сделку по Brexit.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexitМэй, ТерезаТаяни, Антонио
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