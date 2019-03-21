Глава Европарламента: Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, могут отложить максимум до 18 апреля.

Об этом на полях саммита ЕС в Брюсселе в четверг заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", - сказал он.

Председатель ЕП отметил, что это последний день, когда Европарламент может ратифицировать соглашение по Brexit. По его словам, если Brexit будет перенесен на более поздний срок, то "это приведет к серьезным проблемам" в связи с выборами в Европарламент, которые должны пройти 23-26 мая.

В среду премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй отправила в ЕС письмо с просьбой отложить до 30 июня выход страны из Евросоюза. При этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рекомендовал Великобритании завершить процесс выхода из ЕС до выборов в Европарламент, которые намечены на 23 мая. В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок возможен при условии, что парламент Соединенного Королевства одобрит сделку по Brexit.