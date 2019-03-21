Reuters: саммит Евросоюза даст Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Саммит ЕС даст Великобритании отсрочку по выходу из Европейского союза (Brexit) до 22 мая. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита ЕС по Brexit, на текст которого ссылается в четверг агентство Reuters. В то же время источник ТАСС в кулуарах саммита отметил, что "дискуссия еще продолжается".

Согласно проекту заявления, перенос даты выхода "обусловлен утверждением Палатой общин британского парламента на следующей неделе" соглашения с Брюсселем об условиях выхода. В документе также отмечается, что никакие отсрочки невозможны "после выборов в Европарламент", которые пройдут 23-26 мая.

ЕС также подтверждает, что не допустит "пересмотра согласованного текста соглашения о выходе из ЕС". В проекте итогового заявления саммита отмечается, что "никакие односторонние декларации Великобритании [которые британский парламент может принять при одобрении соглашения с Брюсселем] не должны противоречить положениям соглашения о выходе этой страны из ЕС".

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