СМИ: как минимум 11 человек арестовали в ходе акций протеста в Венесуэле

КАРАКАС, 30 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали 11 человек в ходе акций протеста, которые проходят в Венесуэле во вторник после призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать действия против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета Le National.

Также сообщается что число пострадавших в результате столкновений возросло до 37. Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо снята группа военных и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который в данный момент находится под домашним арестом.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.