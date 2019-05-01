Мадуро сменил главу службы национальной разведки Венесуэлы

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового руководителя Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) вместо Мануэля Фигеры. Об этом он заявил во вторник вечером (утро среды мск), выступая в эфире государственного телевидения.

Руководителем ведомства вновь стал Густаво Гонсалес Лопес, который занимал этот пост до осени 2018 года. Фигера, по данным депутата Конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркеса, во вторник возглавил выступление военных на стороне оппозиции. В настоящее время его местонахождение не известно.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные манифестации. Они начались после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ходе столкновений с силовиками только в Каракасе пострадали несколько десятков человек.