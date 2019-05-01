Тысячи человек вышли на первомайские демонстрации в Берлине

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Тысячи человек вышли на шествия и демонстрации по случаю 1 мая в Берлине, сообщил в среду телеканал RBB. Под эгидой различных профсоюзов граждане требуют улучшения условий труда и выступают с различными требованиями к политикам.

"Безопасность на улицах обеспечивают 5,5 тыс. стражей порядка. Берлинским полицейским помогают коллеги из других федеральных земель", - сообщили в правоохранительных органах.

Всего в столице ФРГ запланированы около 20 мероприятий. В настоящее время проходит шествие, организованное профсоюзом DGB. 13 тыс. человек следуют организованной колонной через центр города к Бранденбургским воротам. Одно из требований - введение единого для всего ЕС минимального размера оплаты труда.

"Ситуация под контролем, серьезных инцидентов пока не зафиксировано", - отметили в полиции.

Ближе к вечеру мирных демонстрантов на улицах сменят левые радикалы, а организованные манифестации грозят перерасти в противостояние с полицией. Опыт последних лет дает основания предположить, что эпицентром беспорядков могут стать берлинские районы Кройцберг и Фридрихсхайн, где левые настроения традиционно сильны. До сих пор там с жилыми домами соседствуют так называемые сквоты - брошенные здания, в которых ютятся анархисты, радикалы, представители различных субкультур левого толка.

Еще на прошлой неделе многие магазины в Кройцберге вывесили объявления, что в первый день месяца работать не будут. Из года в год стеклянные витрины банков, отелей и магазинов там обшивают специальными пластиковыми щитами на случай, если радикалы захотят закидать их камнями.

Первые беспорядки на Первомай прошли в Кройцберге еще в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. Зачистить район от хулиганов стражам правопорядка удалось лишь в ночь на 3 мая. Около 100 человек пострадали, 47 радикалов были задержаны. С годами ситуация стала существенно спокойнее.