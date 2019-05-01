Марш в честь Дня труда начался в Париже на фоне беспорядков

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Объединенный марш движения "желтых жилетов" и профсоюзных организаций начался во французской столице, несмотря на продолжающиеся стычки агрессивных молодых людей в масках с полицией. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.

Большая колонна медленно движется по бульвару Монпарнас, люди несут флаги профсоюзных организаций, а также регионов, из которых они прибыли. Атмосфера в передней части колонны достаточно спокойная, люди смеются и спокойно выполняют требования полицейских, которые периодически притормаживают колонну. Ближе к концу колонны все еще можно наблюдать облака слезоточивого газа - последствия стычек полиции и "черных блоков", как называют здесь агрессивных молодых людей, которые приходят на подобные мероприятия ради погромов и потасовок со стражами порядка.

По данным Agence France-Presse, из-за присутствия большого числа "черных блоков" в рядах манифестантов от участия в марше в последний момент отказался Филипп Мартинез - глава одного из крупнейших профсоюзов страны "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Однако большое число людей в красных жилетах с символикой и флагами CGT продолжает движение в сторону площади Италии. Согласно данным телеканала BFM, по той же причине колонну покинули и активисты "Единой федерации профсоюзов".

Среди участников марша - представители самых разных организаций и движений от профсоюзов до Коммунистической партии Франции. В толпе часто раздаются призывы к отставке президента страны Эмманюэля Макрона, выходу Франции из Евросоюза, а также песни, посвященные бывшему помощнику Макрона Александру Беналля, который ровно год назад был замечен за избиением участников первомайской демонстрации в столице.

В других городах Франции первомайские марши прошли еще утром, большинство из них начались в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Тысячи человек вышли на улицы Лиона, Тулузы, Марселя, Руана, Нанта и других городов. Участники процессий несли в руках транспаранты с призывами к улучшению условий труда, однако и там встречались напоминания о действиях Беналля и призывы к выходу из Евросоюза.

В Марселе к маршу примкнул лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который еще до начала мероприятия осудил возможные проявления насилия в ходе протестов. Впрочем, в отличие от Парижа, мероприятия в регионах прошли в гораздо более спокойной обстановке. По данным CGT, которые приводит телеканал BFM, по всей Франции организовано 199 демонстраций с их участием.