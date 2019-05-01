СМИ: сотни манифестантов попытались прорваться в полицейский участок Безансона

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Около 200-300 молодых людей в желтых жилетах попытались прорваться в здание комиссариата полиции в городе Безансон на востоке Франции. Как сообщает в среду радиостанция France Info, инцидент произошел после завершения первомайской манифестации профсоюзов.

"Было две попытки проникновения через парковку, которая находится за зданием. Стражи порядка отогнали толпу слезоточивым газом", - приводит радио заявление представителя префектуры департамента Ду. Источник также отметил, что люди в желтых жилетах устроили беспорядки возле здания префектуры. "Префект Ду решительно усуждает эти акты насилия", - добавил он.

Демонстрации профсоюзов в связи с Днем труда проходят во Франции 1 мая. В данных мероприятиях активно принимают участие представители движения "желтых жилетов", которое каждую неделю по выходным проводит манифестации с ноября 2018 года. Хотя в регионах мероприятия в целом отличались спокойной атмосферой, объединенный марш в Париже стартовал в 14:30 по местному времени (15:30 мск) на фоне беспорядков, продолжавшихся к тому моменту уже на протяжении часа. Из-за присутствия радикальных элементов в рядах демонстрантов, а также их постоянных стычек с полицией, в последний момент от участия в марше отказался Филипп Мартинез - глава одного из крупнейших профсоюзов страны "Всеобщая конфедерация труда". По той же причине колонну покинули и активисты "Единой федерации профсоюзов".