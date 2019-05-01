Глава Комитета начальников штабов ВС США назвал неясной ситуацию с Мадуро и Гуайдо

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Пентагон считает, что ситуация в Венесуэле с действующим президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо на данный момент остается неясной. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Ситуация сегодня с нашей точки зрения между Мадуро и Гуайдо немного неясна", - сказал американский военачальник, комментируя положение в Венесуэле на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. По словам Данфорда, Пентагон ведет "сбор разведывательной информации", чтобы гарантировать, что у Вашингтона есть "обзор происходящего в Венесуэле", а также "быть готовыми поддержать президента" Дональда Трампа, если он на этом направлении "потребует большего от Вооруженных сил США".

"Президент ясно дал понять, что рассматриваются все варианты действий", - напомнил глава КНШ. При этом он подчеркнул, что США в своей политике в направлении Венесуэлы делают сейчас ставку на дипломатические и экономические методы давления на Мадуро и его правительство.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли во вторник антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

Как сообщил затем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране. Глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Фигера стал одним из руководителей группы военных, во вторник выступивших на стороне Гуайдо, признал член Конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес. Согласно изложенной им информации, речь идет о "небольшом по масштабам бунте военных, предавших родину", которые "пытаются развязать в стране насилие".