Более 150 тыс. человек вышли на первомайские демонстрации во Франции

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Марши и митинги в честь Дня труда собрали 151 тыс. человек на улицах французских городов, из них 16 тыс. - в Париже. Об этом сообщает в среду телеканал BFM со ссылкой на данные МВД.

Консалтинговая компания Occurence по заданию нескольких СМИ насчитала в Париже 40 тыс. демонстрантов. По информации телеканала, количество задержанных увеличилось до 249 человек, из них 206 помещены под стражу. Ранее сообщалось о 200 задержанных и 148 помещенных под стражу.

В прошлом году МВД сообщало о 143 тыс. участников соответствующих акций, профсоюз CGT - о более чем 200 тыс.

Первомайский марш, начавшийся в Париже в 14:30 по местному времени (15:30 мск), достиг финальной точки на площади Италии, однако большая часть участников осталась на бульваре Монпарнас, поскольку выход на площадь практически сразу накрыли облака слезоточивого газа.

Несмотря на большое количество задержанных, стражи порядка по-прежнему вступают в столкновения с агрессивными молодыми людьми, которые закрывают лица шарфами и масками, прячась в рядах демонстрантов. Неподалеку от площади Италии неизвестные подожгли припаркованный в переулке Mercedes, который к приезду пожарных практически выгорел дотла.