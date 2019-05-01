СМИ: профсоюзы Ливана провели массовую демонстрацию по случаю Первомая в Бейруте

БЕЙРУТ, 1 мая. /ТАСС/. Площадь борцов за свободу в центре Бейрута стала местом проведения в среду массовой первомайской демонстрации протеста против наступления властей на права трудящихся, организованной профсоюзами. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ее участники осудили намерения коалиционного правительства Саада Харири провести сокращение заработной платы работникам госсектора и отменить ряд социальных субсидий. Причиной непопулярных мер, на которые вынужден пойти кабинет, стали жесткие условия по предоставлению кредита, выдвинутые Всемирным банком.

Акция в центре столицы стартовала в момент, когда министры в правительственном дворце Серай приступили к обсуждению госбюджета на 2019 год.

Национальная федерация рабочих и служащих ранее объявила о проведении в четверг и пятницу предупредительных забастовок по всему Ливану.

"Вместо серьезной борьбы с коррупцией власти каждый год повышают налоги и пытаются лишить граждан их социальных прав", - подчеркнул на митинге профсоюзный лидер Кастро Абдалла. Он предупредил о возможном переходе к многодневным уличным акциям в Бейруте и других городах "в случае отказа правительства прислушаться к голосу трудящихся".

В свою очередь глава Синдиката преподавателей средних школ Ливана Назих Джаббави заявил, что "сокращение зарплат вызовет в стране социальную революцию".