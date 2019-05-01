Пентагон дал понять Турции, что закупка С-400 исключает участие Анкары в программе F-35

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты предельно ясно дали понять Турции, что покупка российских зенитных ракетных систем С-400 полностью исключает участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Я думаю, что существует очень малая вероятность того, что есть какое-то недопонимание", - сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли ясно Турция осознает, что в случае покупки С-400 она не сможет участвовать в программе F-35.

Шанахан также подтвердил позицию Пентагона, заключающуюся в том, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно. "Да, с нашей стороны нет никаких сомнений по этому поводу", - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон заявил корр. ТАСС, что Вашингтон считает закупку Турцией С-400 "стратегической уловкой" Москвы, направленной на то, чтобы создать раскол между Анкарой и ее западными союзниками. Дискуссия об исключении Анкары из программы F-35 началась в связи с позицией Вашингтона по С-400. В США считают, что этот контракт ставит под угрозу безопасность всей программы F-35.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставлять F-35. Как сообщила со ссылкой на источник в ВС Турции американская газета "Дифенс ньюс", Анкара в таком случае может обратиться к Москве.

В ноябре 2016 года стало известно о закупке Анкарой С-400. В сентябре 2017 года Москва подтвердила факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен.