Власти США приняли решение по поводу третьей в стране базы перехватчиков системы ПРО

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение о том, создавать или нет третью базу перехватчиков системы противоракетной обороны (ПРО) на континентальной части США. Об этом сообщил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса и.о. американского министра обороны Патрик Шанахан.

Конгрессмен Тим Райан (демократ от штата Огайо) поинтересовался у него, вынесено ли уже означенное решение. Шанахан сначала ответил утвердительно, но затем добавил, что не полностью в этом уверен, пообещал перепроверить и передать аппарату Райана точную информацию. "Насколько мне известно, решение вынесено. Однако прежде чем я скажу, какое решение вынесено, позвольте мне перепроверить, чтобы убедиться, что у меня свежая информация", - заявил и.о. главы Пентагона.

В пресс-службе военного ведомства США пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить, что решение действительно принято, и, если это действительно так, пояснить, в чем оно заключается.

Конгресс с 2013 года выделял Пентагону десятки миллионов долларов на изучение возможности создания третьей базы перехватчиков шахтного базирования системы ПРО на северо-востоке США - якобы для защиты от ракетной угрозы, исходящей от Ирана. Ранее американское военное ведомство заявляло, что считает этот проект нецелесообразным. Впоследствии оно, следуя положениям принятого в США законодательства, стало изучать возможность создания такого объекта. В качестве возможных районов размещения третьей базы перехватчиков Агентство по ПРО Пентагона называет три военные базы, расположенные в штатах Мичиган, Нью-Йорк и Огайо.

Две уже существующие базы перехватчиков расположены на Западном побережье США. Речь идет о базах Форт-Грили на Аляске и Ванденберг в Калифорнии. По версии американской стороны, они предназначены для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.