Reuters: ВВС аравийской коалиции атаковали авиабазу мятежников-хуситов в Сане

ТАСС, 1 мая. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла 13 авиаударов по авиабазе, которая находится под контролем мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По его данным, авиабаза расположена рядом со столичным аэропортом. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях на настоящий момент не поступала.

Ранее коалиция заявляла, что хуситы используют эту авиабазу для запуска ракет и беспилотников, указывает Reuters.

В Йемене с августа 2014 года идет противоборство между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции. Сана находится под контролем военизированных формирований "Ансар Аллах".