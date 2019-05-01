СМИ: министр обороны Турции обсудил со спецпредставителем США ситуацию в Сирии

ТАСС, 2 мая. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудили на встрече в Стамбуле ситуацию в Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

По его данным, главной темой обсуждения стала ситуация в Манбидже и к востоку от реки Евфрат.

В начале сентября 2018 года турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по сирийскому городу Манбидж (40 км от Алеппо) не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости того, чтобы курдские формирования "Силы народной самообороны" покинули этот населенный пункт. В начале ноября 2018 года военнослужащие Турции и США приступили к совместному патрулированию Манбиджа. Маршрут патрульных миссий проходит через предместья вдоль линии реки Саджу.

В Сирии до настоящего времени находились порядка 2,2 - 2,5 тыс. американских военнослужащих. Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.

Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской печати, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил. Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.