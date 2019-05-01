На Кубе заявили, что не участвуют в операциях военных и сил безопасности в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Куба не принимает участие в военных операциях и операциях в области безопасности в Венесуэле, хотя взаимодействие в этих сферах является суверенным правом этих двух государств. Об этом заявил директор департамента США МИД этой карибской страны Карлос Фернандес де Коссио в опубликованном в среду интервью американскому информационному агентству Associated Press.

"Там нет [кубинских] войск", - заверил дипломат, уточнив, что около 20 тыс. кубинцев в Венесуэле в большинстве своем являются медработниками и не имеют отношения к структурам вооруженных сил и сил безопасности. "Куба не принимает участие ни в военных операциях, ни в операциях по обеспечению безопасности в Венесуэле", - добавил де Коссио, отвечавший на вопросы АП в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты держат свыше 800 тысяч американцев на более чем 600-700 военных баз в мире. Любые две страны нашего региона поддерживают сотрудничество в военной сфере или области безопасности друг с другом, мы ведем такое сотрудничество со многими странами. Это полностью легитимно и является суверенным правом Кубы и Венесуэлы", - отметил директор департамента США МИД Кубы.

В начале марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что роль Кубы в "узурпации демократии и разжигании репрессий" в Венесуэле очевидна, и отмечал, что США продолжат ужесточать финансовые ограничения в отношении кубинских военных и разведслужб. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии Вашингтона, направлены на подрыв конституционного строя Венесуэлы.

В Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.