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СМИ: спецпредставитель США по КНДР может посетить Южную Корею на следующей неделе

В Сеуле Стивен Бигэн и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун проведут встречу рабочей группы, отмечает агентство Yonhap

ТАСС, 2 мая. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн 8-10 мая может посетить Южную Корею. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

По данным его источников, в Сеуле Бигэн и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун, как ожидается, проведут встречу рабочей группы, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и возможности возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.

По данным агентства, внешнеполитические ведомства двух стран сейчас находятся на финальном этапе подготовки к визиту. Это будет первая встреча рабочей группы и первая поездка Бигэна в Сеул после второго саммита США и КНДР во Вьетнаме 27-28 февраля.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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