Израиль нанес авиаудары по целям ХАМАС в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

ТАСС, 2 мая. Израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - отмечено в заявлении.

В конце апреля Армия обороны Израиля сообщила о создании специальных средств, позволяющих засекать и перехватывать воздушные змеи и шары с прикрепленными горящими предметами на границе с сектором Газа.

Палестинские радикалы начали запускать по воздуху горящие предметы в сторону еврейского государства в ходе массовых выступлений на границе Газы, начавшихся в марте 2018 года. Израиль считает эту деятельность терроризмом. Жертв в результате нее нет, но ущерб исчисляется миллионами долларов.