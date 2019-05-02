{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правозащитники из США намерены передать Зеленскому письмо с призывом прекратить репрессии

Как сообщили в UNAC, также планируется провести день солидарности с жителями Одессы, подвергающимися давлению со стороны украинских властей

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Американские правозащитники намерены передать в четверг через сотрудников украинского посольства в Вашингтоне письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и положить конец ультранационалистической политике его предшественника. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" организации "Объединенная национальная антивоенная коалиция" (UNAC) Фил Вайлейто.

На эту тему

"Мы собираемся завтра [в четверг] провести митинг у украинского посольства и передать дипломатам письмо для Зеленского, в котором содержится просьба отказаться от ультранационалистической политики его предшественника Петра Порошенко. Мы также попросим его освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии в Одессе против родных и близких тех, кто был убит в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также против расследующих эту трагедию журналистов", - отметил он.

По словам Вайлейто, правозащитники также намерены провести международный день солидарности с жителями Одессы, подвергающимися давлению со стороны украинских властей. Он подчеркнул, что цель проекта - "привлечь внимание международной общественности к происходившим на Украине бесчинствам".

Правозащитная организация уже несколько лет проводит акции у посольства Украины в разных странах, в том числе и в США. В прошлые годы она требовала от Порошенко прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
Бойко заявил, что самым главным памятником трагедии в Одессе станет наказание виновных
Оппозиционер отметил, что для таких преступлений нет срока давности
Читать полностью