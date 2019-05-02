Правозащитники из США намерены передать Зеленскому письмо с призывом прекратить репрессии

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Американские правозащитники намерены передать в четверг через сотрудников украинского посольства в Вашингтоне письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и положить конец ультранационалистической политике его предшественника. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" организации "Объединенная национальная антивоенная коалиция" (UNAC) Фил Вайлейто.

"Мы собираемся завтра [в четверг] провести митинг у украинского посольства и передать дипломатам письмо для Зеленского, в котором содержится просьба отказаться от ультранационалистической политики его предшественника Петра Порошенко. Мы также попросим его освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии в Одессе против родных и близких тех, кто был убит в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также против расследующих эту трагедию журналистов", - отметил он.

По словам Вайлейто, правозащитники также намерены провести международный день солидарности с жителями Одессы, подвергающимися давлению со стороны украинских властей. Он подчеркнул, что цель проекта - "привлечь внимание международной общественности к происходившим на Украине бесчинствам".

Правозащитная организация уже несколько лет проводит акции у посольства Украины в разных странах, в том числе и в США. В прошлые годы она требовала от Порошенко прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".