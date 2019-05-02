В Сирии заявили, что не допустят сохранения контроля террористов над провинцией Идлиб

ТАСС, 2 мая. Сирия не позволит террористическим группировкам удерживать под своим контролем провинцию Идлиб. Об этом заявил в четверг телеканалу Al Mayadeen заместитель министра иностранных дел республики Фейсал Мекдад.

"Для нас неприемлемо, чтобы бандформирования, которые пользуются поддержкой со стороны Турции, удерживали в своих руках часть сирийской территории", - сказал дипломат.

По словам Фейсала, правительственные войска вернут под контроль государства каждый сантиметр сирийской земли. "Турция должна знать, что Сирия и ее армия полны решимости отвоевать каждый клочок своей земли", - подчеркнул замглавы МИД.

Как сообщило агентство SANA, сирийская артиллерия нанесла в четверг удары по базам террористов на севере провинции Хама. В результате были ликвидированы банды боевиков из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), действующие в районах Кфар-Набуда, Эш-Шариа, Телль-Хавваш и Эль-Хувэйс. Уничтожены командные пункты и огневые позиции, с которых боевики вели обстрелы мирных селений, находящихся под защитой правительственных сил.

Атаки бандформирований усилились в последние дни, когда на север Хамы просочились свежие подкрепления из соседней провинции Идлиб, которую контролируют вооруженные группировки.

По сведениям газеты Al-Watan, командование ВС республики готовит военную операцию по зачистке районов на стыке провинций Хама и Идлиб, где должна быть создана демилитаризованная зона. Сирийские ВВС нанесли в среду удары с воздуха по скоплениям боевиков в районе крепости Калаат-эль-Мадик и их лагерям у населенных пунктов Джаата и Эль-Джанабира на севере Хамы.