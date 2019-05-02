Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Около тысячи участников праворадикальных организаций, среди которых "Национальный корпус" и "Национальные дружины", на годовщину трагедии в Доме профсоюзов устроили факельное шествие по улицам Одессы. Свои действия они назвали "Маршем украинского порядка".

"Всего около тысяч людей прошли по центру города с государственными флагами и факелами", - сообщил в четверг украинский телеканал "1+1". Одетые в камуфлированную униформу молодые люди прошли по улицам Шевченко, Пушкинской и Дерибасовской. На Греческой площади они составили лампады в форме украинского герба, там же состоялся молебен по погибшим участникам "евромайдана" и силовой операции в Донбассе.

Ранее в четверг на Куликовом поле в Одессе прошли траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии в Доме профсоюзов, где пять лет назад были жестоко убиты идейные противники украинских националистов. Собравшиеся в память о жертвах отпустили в небо черные воздушные шары. Как сообщали украинские СМИ, несколько представителей праворадикальных организаций также прибыли на это место, но с шарами красного цвета. Эта провокация закончилась словесной перепалкой.

Боевики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" 2 мая 2014 года напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.