Венесуэльский оппозиционер общался с армейским руководством, находясь под домашним арестом

КАРАКАС, 3 мая. /ТАСС/. Леопольдо Лопес, венесуэльский оппозиционер, общался с руководством вооруженных сил страны, находясь под домашним арестом. Об этом политик заявил в четверг журналистам в эфире телеканала TVV, находясь рядом с посольством Испании в Каракасе.

"В течение более чем трех недель я встречался в своем доме с командующими, генералами, представителями разных подразделений вооруженных сил и полиции", - сказал Лопес. По его словам, будет сделано "все, что потребуется, чтобы народ и вооруженные силы вместе добились прекращения узурпации" власти в Боливарианской Республики.

Лопес также заявил, что оппозиция заранее планировала прошедшие во вторник акции протеста с участием военных в рамках плана по смещению правительства Николаса Мадуро.

"Мы готовились к этому. Это не импровизация", - сказал он. "Произошедшее во вторник было запланировано как первый шаг, а не заключительный. Это был первый шаг, который имел эффект в рядах вооруженных сил", - добавил оппозиционер.

Лопес в 2015 году был приговорен к 13 годам и девяти месяцам тюрьмы за организацию антиправительственных манифестаций, закончившихся столкновениями и гибелью людей. В 2017 году он был переведен под домашний арест, откуда сбежал ранее на этой неделе.

Во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти. Вместе с ним в ролике был снят и Лопес. В четверг венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера.