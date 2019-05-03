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Ситуация на Корейском полуострове

Абэ и Трамп на встрече в Вашингтоне обсуждали подход Путина к КНДР

Премьер-министр Японии в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне в конце апреля провели обмен мнениями о подходе российского лидера Владимира Путина к проблеме Корейского полуострова. Об этом Абэ заявил в опубликованном в пятницу интервью газете Sankei Shimbun.

"Мы подтвердили, что международному сообществу важно работать над реализацией достигнутых [в Сингапуре в 2018 году] соглашений между США и Северной Кореей, а санкции необходимо сохранить, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Вместе с тем и я, и президент Трамп дали оценку подходу президента Путина к Северу", - сказал японский премьер. Он не привел других подробностей обсуждения с Трампом текущей политики РФ в отношении КНДР.

Абэ в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Чтобы победить нынешнее недоверие между нашими странами, я должен лично встретиться с председателем Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор", - добавил глава японского правительства.

Ким Чен Ын посетил Россию для участия в саммите во Владивостоке и переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 25 апреля на острове Русский. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей Путина и Ким Чен Ына.

Абэ находился с визитом в США 26-27 апреля. Он провел двусторонние переговоры с Трампом в Белом доме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеАбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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