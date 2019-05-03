Посол Украины в США: консультант комитета Демпартии собирала компромат на Трампа

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Консультант Национального комитета Демократической партии (НКДП) украинского происхождения Александра Чалупа собирала в ходе предвыборной кампании 2016 года материалы компрометирующего характера на нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый газете The Hill, которая опубликовала в четверг его письменный ответ.

Глава дипмиссии рассказал, что Чалупа в 2016 году обратилась к нему с просьбой помочь в получении компромата на команду Трампа. По словам посла, консультант указала, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в США упомянул о связях тогдашнего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Украиной, и в связи с этим запросила подробную финансовую информацию о его бизнесе в стране.

"Чалупа была известна посольству по ее контактам с украинской и другими диаспорами в Вашингтоне, а не из-за ее активности в НКДП. Мы узнали о ее работе в НКДП позже, - подчеркнул глава дипмиссии. - Мы были удивлены, увидев интерес Александры к делу Пола Манафорта. Она преследовала свои собственные интересы. Представители посольства однозначно заявили об отказе вмешиваться, так как мы были убеждены, что это исключительно внутренний вопрос США".

"Все высказанные Александрой предложения были связаны с обращением к члену Конгресса с целью инициировать слушания по делу Пола Манафорта или позволить специализирующемуся на расследованиях журналисту задать вопрос президенту Порошенко о Манафорте во время его публичного выступления в Вашингтоне", - подчеркнул Чалый.

Иностранный агент?

В 2017 году председатель юридического комитета Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) заявил, что консультант в интересах демократов и Киева занималась сбором компрометирующей информации на Дональда Трампа, который на тот момент являлся кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он предположил, что Чалупа нарушила американский закон о регистрации иностранных агентов. "Это была попытка повлиять не только на избирателей США, но и на официальных лиц США", - считал сенатор.

По его формулировке, данный закон обязывает регистрироваться в Минюсте в качестве иностранных агентов тех, кто взаимодействует с официальными лицами США в качестве "агента, представителя, сотрудника или служащего, или в ином качестве от лица зарубежного субъекта". В связи с нарушением этого законодательства, как расценили в США, вашингтонский суд приговорил на прошлой неделе россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

В 2017 году Чалупа сообщила в интервью телеканалу CNN, что не занималась в комитете анализом действий оппозиции, а НКДП никогда не просил ее "посещать украинское посольство для сбора информации". При этом она признала, что встретилась с "представителями украинского посольства", но обсуждала другие вопросы. Консультант также рассказала, что после назначения Манафорта на пост руководителя штаба Трампа проинформировала Демпартию о его связях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, Чалупа предоставляла различные услуги НКДП и с 2014 по 2016 гг. и получила от Демпартии более 412 тыс. долларов.

В конце апреля Трамп заявил, что Минюст США хотел бы ознакомиться с информацией о возможных связях между предвыборным штабом экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Украиной.

В январе текущего года украинский политик Виктор Медведчук заявил, что суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и депутата Верховной рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта. Последний в течение нескольких месяцев в 2016 году являлся главой избирательного штаба Трампа. Как отметил тогда Медведчук, некоторые украинские политики и должностные лица были заинтересованы в победе Клинтон на президентских выборах 2016 года.