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Трамп призвал республиканцев и демократов сотрудничать во благо США

По мнению президента Соединенных Штатов, работу необходимо вести над иммиграцией, инфраструктурой и "гораздо более низкими ценами на лекарства"

ТАСС, 3 мая. Президент США Дональд Трамп призвал в четверг Республиканскую и Демократическую партии оставить разногласия и наладить сотрудничество во благо страны. Такое заявление политик разместил в Twitter.

"Итак, через два года усердной работы и попыток каждой партии сделать все возможное, чтобы заставить другую партию выглядеть как можно хуже, пришло время вернуться к делу. Доклад [спецпрокурора Роберта] Мюллера твердо изложил, что не было сговора с Россией (естественно)", - написал глава государства.

"Но теперь республиканцы и демократы должны сплотиться во благо американского народа. Больше никаких дорогостоящих и длительных расследований. Давайте работать над иммиграцией (границей), инфраструктурой, гораздо более низкими ценами на лекарства и над многим другим. И давайте делать это сейчас!" - добавил он.

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад спецпрокурора Мюллера, в течение двух лет расследовавшего предположения о контактах окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. В нем спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило никакого сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод по поводу того, создавал ли президент препятствия правосудию.

Теги
СШАТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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