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Афганские силы безопасности ликвидировали десятки боевиков

Как сообщает агентство "Синьхуа", была отражена атака талибов, пытавшихся взять под контроль уезд Бурка

ТАСС, 3 мая. Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" [запрещено в РФ] в провинции Баглан на северо-востоке страны, в результате были ликвидированы десятки террористов. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя правительства этой провинции.

По его данным, талибы пошли в наступление с тем, чтобы попытаться взять под контроль уезд Бурка.

12 апреля "Талибан" объявил о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане".

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