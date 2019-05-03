Афганские силы безопасности ликвидировали десятки боевиков

ТАСС, 3 мая. Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" [запрещено в РФ] в провинции Баглан на северо-востоке страны, в результате были ликвидированы десятки террористов. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя правительства этой провинции.

По его данным, талибы пошли в наступление с тем, чтобы попытаться взять под контроль уезд Бурка.

12 апреля "Талибан" объявил о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане".