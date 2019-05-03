Народная милиция ЛНР опровергла заявление Киева о продвижении силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Заявление командующего украинских силовиков в Донбассе Сергея Наева о продвижении подразделений Вооруженных сил Украины в районе села Новозвановка не соответствует действительности. Об этом в пятницу заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Официально заявляю, что данное сообщение является откровенной ложью и имеет цель продемонстрировать руководству страны несуществующие успехи. К тому же, горе-командир видимо решил убить двух зайцев: списать часть накопившихся небоевых потерь, выдав их за боевые, и представить себя к награде, за "успешно" проведенную операцию", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко добавил, что ситуация на линии соприкосновения осталась неизменной. "Все подразделения как защитников республики, так и украинских силовиков, находятся на ранее занимаемых позициях", - отметил он.

Ранее Наев на итоговом брифинге заявил, что украинские военные заняли дополнительные 24 кв. км территории Донбасса. "На протяжении года, благодаря тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям, не нарушая минских договоренностей, ООС (операция объединенных сил) удалось улучшить тактическое положение на отдельных участках на расстоянии от 2 до 5 км. Результатом этого стало возвращение территории около 24 кв. км, в том числе трех населенных пунктов", - заявил он.