Эмиссар ООН обсуждает в Женеве ситуацию в Сирии с представителями семи стран

ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен встретился 3 мая в Женеве с представителями Великобритании, Германии, Египта, Иордании, Франции, Саудовской Аравии и США. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь офиса спецпосланника Риим Исмаил.

"Встреча началась", - информировала она журналистов, аккредитованных при Отделении ООН в Женеве.

Тема совещания не объявлена, принятие каких-либо публичных решений по ее итогам не планируется. Ожидается, однако, что Педерсен проинформирует делегации об итогах состоявшейся 26 апреля в Нур-Султане встречи России, Ирана и Турции по Сирии и о состоянии дел с формированием Конституционного комитета САР. Эмиссар ООН присутствовал на этой встрече.

В столице Казахстана Педерсен объявил, что вновь встретится с представителями Ирана, России и Турции в течение мая в Женеве. Как информировала журналистов на брифинге 30 апреля официальный представитель женевского Отделения ООН Алессандра Веллуччи, "в дополнение к этому спецпосланник 3 мая в Женеве примет старших официальных лиц Великобритании, Германии, Египта, Иордании, Франции, Саудовской Аравии и США".