Источник: дата визита в Москву главы МИД ПНС Ливии пока не определена

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Точная дата приезда в Москву министра иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахеры Сиялы зависит от обстановки вокруг Триполи и пока окончательно не определена. Об этом сообщил ТАСС в пятницу дипломатический источник.

"Мы его ждем, но точная дата визита зависит от него самого, от обстановки в стране", - сказал собеседник.

Ранее о том, что Сияла намерен посетить Москву в ближайшее время сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.