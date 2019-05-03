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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Источник: дата визита в Москву главы МИД ПНС Ливии пока не определена

Собеседник агентства уточнил, что точная дата мероприятия зависит от обстановки в стране

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Точная дата приезда в Москву министра иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Тахеры Сиялы зависит от обстановки вокруг Триполи и пока окончательно не определена. Об этом сообщил ТАСС в пятницу дипломатический источник.

"Мы его ждем, но точная дата визита зависит от него самого, от обстановки в стране", - сказал собеседник.

Ранее о том, что Сияла намерен посетить Москву в ближайшее время сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Теги
РоссияЛивияБогданов, Михаил ЛеонидовичНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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