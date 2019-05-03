Экс-президент Литвы: Лукашенко высказался за демилитаризацию в Балтийском регионе

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в поддержку предложения о демилитаризации в Балтийском регионе. С таким утверждением выступил в пятницу перед журналистами экс-президент Литвы, депутат Европарламента Роландас Паксас, который в четверг встретился в Минске с белорусским лидером.

"Идея демилитаризации в Калининградской области президенту Белоруссии очень понравилась", - отметил он, рассказывая о состоявшейся беседе с Лукашенко.

Как отметил Паксас, белорусский лидер считает необходимым иначе расставлять акценты в политике международной безопасности. "По оценке президента, в европейской и не только в европейской политике налицо акценты военного психоза. Нужны другие действия вместо того, чтобы вооружаться до зубов", - сказал экс-президент.

Паксас при этом выступил с критикой проводимой Литвой внешней политики. "Нам не удается построить дружественные отношения с соседними странами. Это следует изменить", - подчеркнул он.

В декабре 2018 года Паксас побывал в Москве, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил, что Литву и Калининградскую область могли бы связывать новые отношения более высокого качества, чтобы началось разоружение и в регион пришла стабильность. Паксас ранее заявлял, что готов взять на себя роль инициатора процесса региональной демилитаризации, встретиться с руководителями стран региона, чтобы заручиться их поддержкой.

История Паксаса

Депутат Европарламента от Литвы, заместитель председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландас Паксас намеревался участвовать в выборах президента Литвы, которые состоятся 19 мая. Однако для этого он должен был быть восстановлен в политических правах, как требует от Вильнюса Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Но этого не произошло.

В 2004 году парламент Литвы объявил Паксасу импичмент и сместил с поста главы государства, обвинив в нарушении конституции, выразившемся, в частности, в процедурных неточностях при предоставлении литовского гражданства российскому бизнесмену Юрию Борисову. Последовавший за импичментом вердикт Конституционного суда пожизненно запретил Паксасу избираться на должности, связанные с принесением конституционной присяги. Однако ЕСПЧ еще в 2011 году признал эти меры неадекватными и противоречащими Европейской конвенции по правам человека.