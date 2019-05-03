Советники Зеленского проинформировали послов ЕС о первых шагах нового президента Украины

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проинформировали в Брюсселе послов 28 стран Европейского союза о первых шагах нового главы государства после его вступления в должность.

"Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились с послами 28 стран ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе. Они познакомили представителей Евросоюза с приоритетами и первыми шагами Зеленского после вступления в должность президента", - сообщается в официальном Telegram-канале команды Зеленского.

Кроме того, участники встречи обсудили "совместные усилия для противодействия российской агрессии".

По словам Данилюка, украинскую сторону "заверили в полной поддержке". "Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - добавил он.

По данным команды Зеленского, стороны обменялись мнениями по поводу активизации работы в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия) и "противодействию" России в вопросе выдачи паспортов жителям Донбасса.

Данилюк заверил ЕС, что команда новоизбранного президента сосредоточится "на решении гуманитарных проблем, в частности, восстановлении моста в Станице Луганской".

Представители команды Зеленского также встретились с советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. У них также запланированы встречи с советниками председателя Европейского Совета Дональда Туска.