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Порошенко уволил начальника президентской охраны

Юрий Федоров занимал этот пост с июня 2014 года

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

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"Освободить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

Юрий Федоров был назначен начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Владимир Зеленский, получивший 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,45%.

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