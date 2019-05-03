США решили ужесточить ограничения в отношении ядерной программы Ирана

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение ужесточить односторонние ограничительные меры в отношении иранской ядерной программы. Об этом сообщили в пятницу в интервью агентству Bloomberg американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук и помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Мы ужесточаем рестрикции, распространяющиеся на ядерную программу Ирана, в рамках своей кампании по оказанию давления [на Тегеран], - сказал Хук. - Иран не может иметь никакого пути к созданию ядерного оружия".

Как отмечается в публикации, США прекращают применять исключения из режима своих санкций, позволявшие Ирану поставлять излишки тяжелой воды Оману, а также производить обмен обогащенного урана на так называемый желтый пирог (англ. yellow cake) - концентрат, получаемый в процессе обработки урановой руды.

Форд заявил, что США оставляют в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо, но урезают срок их действия со 180 до 90 дней.