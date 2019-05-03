Выдвижение Шанахана на пост главы Пентагона обсудят на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Возможность выдвижения Патрика Шанахана на пост министра обороны США будет рассмотрена на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Белом доме.

"Это будет обсуждено на будущей неделе", - заявил американский лидер, комментируя вопрос об официальном направлении кандидатуры Шанахана на рассмотрение Сената Конгресса США.

Шанахан в июле 2017 года стал первым заместителем министра обороны США. С января 2019 года исполняет обязанности шефа Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса. До этого Шанахан в течение 31 года работал на корпорацию Boeing. В апреле 2016 года был назначен старшим вице-президентом этой компании.